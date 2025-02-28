Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq Composite потерял более 500 пунктов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением сессию в четверг, причем для индекса Nasdaq Composite падение стало максимальным за месяц, а S&P 500 растерял весь рост с начала года.

Участники рынка оценивали макроэкономические статданные и корпоративные отчетности, а также заявления президента США Дональда Трампа по поводу импортных пошлин.

Министерство торговли США в четверг опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в четвертом квартале, подтвердившие, что американская экономика в октябре-декабре прошлого года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, принимавшие участие в опросах Trading Economics и MarketWatch, также не ожидали пересмотра первоначальной оценки.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 22 тыс. - до 242 тыс., что является максимумом с декабря прошлого года.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 220 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 221 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

"Инвесторы хотят снижения ставок Федрезерва, но они не хотят, чтобы причиной этого стало существенное ухудшение ситуации в экономике, - отметил Брэт Кенуэлл из eToro. - По крайней мере, если экономика будет замедляться, инвесторы хотят, чтобы это сопровождалось и замедлением инфляции".

Между тем Трамп в четверг подтвердил, что намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Кроме того, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены "дополнительные пошлины в 10%".

Акции Nvidia Corp. упали на 8,5%, хотя американский производитель графических процессоров в четвертом квартале 2025 финансового года существенно увеличил чистую прибыль и выручку.

Цена бумаг eBay снизилась на 8,2%. Крупнейший в мире интернет-аукцион сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 6%, увеличив выручку на 1%.

Котировки акций Salesforce Inc. опустились на 3,9%. Поставщик облачных корпоративных решений в прошлом финквартале увеличил чистую прибыль на 18%, при этом выручка не оправдала ожидания рынка.

Американский медиахолдинг Paramount Global неожиданно зафиксировал чистый убыток в октябре-декабре, в частности из-за роста расходов. Тем не менее капитализация компании увеличилась на 0,2%.

Другая крупная медиакомпания, Warner Bros. Discovery, в минувшем квартале увеличила чистый убыток на 23%, однако дала хороший прогноз на 2025 год, и её рыночная стоимость выросла на 4,8%.

Акции Papa John's International подорожали на 1,4%. Владелец сети пиццерий в четвертом квартале минувшего финансового года сократил чистую прибыль и выручку, однако скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,45% и составил 43239,5 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,59% - до 5861,57 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,78% и составил 18544,42 пункта.