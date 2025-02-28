Рубль утром заметно дешевеет в паре с юанем

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в пятницу рубль заметно дешевеет к юаню в рамках коррекции после сильного роста в феврале. Ранее на неделе рубль обновил максимум с конца августа, а в целом за февраль его укрепление в паре с юанем составило почти 10%.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 9,65 копейки до 12,116 рубля. При этом юань оказался на 15,97 копейки выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может уйти в район 12-12,5 рублей за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов.

"Как мы и прогнозировали, сезонная активность продаж экспортеров в преддверии граничного срока уплаты налогов была достаточно умеренной, и с пятницы должна пойти на спад. В этой связи в течение дня мы не исключаем дальнейшего небольшого отката курсовых котировок вверх, в район 12-12,5 рублей за юань, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее рассчитывать на уверенный разворот тренда (в сторону дальнейшего ослабления рубля) пока нет оснований, и в краткосрочной перспективе мы ждем консолидацию курса вблизи текущих уровней".

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если завершения украинского конфликта не удастся достичь быстро, его урегулирование может не случиться вообще.

"Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще", - заявил он на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

Трамп вновь отметил, что хотел бы добиться прекращения огня, а затем достигнуть соглашения об урегулировании конфликта.

Кроме того, Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против России, сообщается в документе Белого дома. "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - написал Трамп.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах в связи с украинскими событиями.

Цены на нефть опускаются в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершает в минусе как эту неделю, так и весь февраль на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп подтвердил накануне, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, как и планировалось. Он также пообещал ввести на следующей неделе дополнительные 10%-ные пошлины для китайских товаров.

К 10:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,76% до $73,44 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,9%, до $69,72 за баррель.

В феврале как Brent, так и WTI подешевели более чем на 2,5%.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает MarketWatch.