Розничные продажи в Германии в январе неожиданно выросли на 0,2%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в январе увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем ожидали, что показатель не изменится, по данным Trading Economics.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии выросли на 1,5%, магазинов непродовольственных товаров - снизились на 0,2%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в январе увеличился на 2,9%.

Согласно пересмотренным данным, в декабре розничные продажи в Германии снизились на 0,9% относительно предыдущего месяца и выросли на 2% в годовом выражении. Ранее сообщалось об уменьшении первого показателя на 1,6% и повышении второго на 1,8%.