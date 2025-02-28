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Монголия заинтересована во внедрении агротехнологий Новой Зеландии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительства Монголии и Новой Зеландии договорились о развитии двусторонних политических и экономических отношений, в особенности в сфере сельского хозяйства, сообщает сайт монгольского правительства.

В Монголии состоялась встреча премьер-министра республики Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ и заместителя премьер-министра Новой Зеландии Уинстона Питерса. Питерс заявил о намерении развивать взаимовыгодное сотрудничество с Монголией в области экономики, в том числе сельского хозяйства, а также образования, окружающей среды и туризма.

Премьер-министр Монголии отметил, что эффективное управление и система свободного рынка Новой Зеландии могут послужить примером для республики, а также высказал заинтересованность во внедрении в стране передовых сельскохозяйственных практик.

Отмечается, что для более предметного обсуждения развития сотрудничества двух стран в сфере АПК в Монголию также прибыл президент новозеландского фермерского кооператива Уэйн Лангфорд.

По данным главного таможенного управления Монголии, в 2024 году объем импорта в Монголию новозеландской продукции составил $15,1 млн, его основой стала продукция АПК - молочные продукты, а также яблоки и груши. Монголия экспортировала в Новую Зеландию продукцию на $40 тысяч, большая часть экспорта пришлась на спецтехнику и комплектующие, а также модульные дома.

Новая Зеландия - одна из немногих стран мира, в структуре экспорта которой продукция сельского хозяйства занимает более 50%. Основу АПК страны составляют мясо-молочное животноводство, рыболовство, садоводство и виноделие.

Монголия Новая Зеландия Уинстон Питерс Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
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