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Авиагруппа IAG увеличила годовую прибыль и выручку

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в которую входят British Airways и Iberia, увеличила операционную прибыль в 2024 году на 22%, выручку - на 9%.

Годовая операционная прибыль IAG составила 4,23 млрд евро по сравнению с 3,51 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль без учета разовых факторов выросла на 27%, до 4,44 млрд евро, что превзошло представленный самой компанией консенсус-прогноз аналитиков в 4,08 млрд евро. Операционная рентабельность повысилась до 13,8% с 11,9% годом ранее.

Годовая прибыль IAG после уплаты налогов увеличилась на 3%, до 2,73 млрд евро, выручка составила 32,1 млрд евро против 29,45 млрд евро в 2023 году. Доход от пассажирских перевозок вырос на 10%, от грузовых - на 7%.

В 2024 году авиакомпании группы IAG перевезли 122,047 млн пассажиров, на 5,6% больше, чем годом ранее. Загруженность рейсов повысилась до 86,5% с 85,3%.

В компании отмечают сохранение высокого спроса на авиаперевозки.

IAG намерена выплатить финальные дивиденды в размере 0,06 евро на акцию. Общий размер дивидендов за 2024 год, с учетом этого, составит 0,09 евро на акцию. Кроме того, компания планирует вернуть акционерам 1 млрд евро в течение 12 месяцев.

За последний год капитализация IAG выросла в 2,4 раза.

В группу входят авиакомпании Aer Lingus (Ирландия), British Airways (Великобритания), Iberia (Испания), лоукостеры Level и Vueling, флот которых превышает 580 самолетов и которые соединяют 250 точек назначения в 91 стране. В штате группы более 71 тысячи человек.

British Airways IAG Iberia Aer Lingus
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