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TikTok планирует инвестировать $8,8 млрд в строительство ЦОД в Таиланде за 5 лет

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Оператор китайского сервиса обмена короткими видео TikTok планирует инвестировать $8,8 млрд в строительство центров обработки данных (ЦОД) в Таиланде в течение пяти лет, заявила вице-президент по публичной политике TikTok Хелена Лерш в ходе мероприятия в Бангкоке в пятницу.

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В январе совет по инвестициям Таиланда объявил о планах TikTok инвестировать $3,8 млрд в страну. На данный момент неясно, входит ли эта сумма в общий объем объявленных Лерш вложений.

Количество пользователей TikTok в Таиланде составляет более 50 млн.


TikTok Таиланд
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