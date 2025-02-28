"Роснефть" продолжает изучение Арктики для геомоделей и оценки континентального шельфа

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" продолжает масштабные научные исследования в Арктике, компания изучает экологию, биоразнообразие, а также проводит геологические работы на континентальном шельфе России, говорится в сообщении компании.

"В этом году "Роснефть" продолжила геологические исследования Арктики. В рамках проекта, который реализуется с 2020 года, охвачены уже все моря российской Арктики. Цель экспедиций - получить образцы керна для построения достоверной геологической модели изучаемых регионов, а также оценить протяжённость континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане", - отмечается в пресс-релизе.

Также "Роснефть" уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению биоразнообразия арктического региона. "С 2012 года компания реализует самую масштабную с советских времен комплексную научную программу исследований в Арктике. За это время проведено уже более 50 экспедиций, собран уникальный массив информации о регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны", - сообщила "Роснефть".

Проводятся исследования акватории северных морей, морского дна, прибрежной зоны, ледников и айсбергов, а также животных-биоиндикаторов. Результаты многолетней работы по изучению региона представлены в экологических атласах "Роснефти" и негосударственного института развития "Иннопрактика", а также нашли свое отражение в многочисленных документальных фильмах, снятых при поддержке компании.

Также "Роснефть" совместно с "Иннопрактикой" реализуют масштабный экологический проект в Белом море. В рамках экспедиций ученые повторили маршрут известного советского гидробиолога Константина Дерюгина, который он выполнил более 100 лет назад. Специалисты планируют получить данные о современном состоянии биоты Белого моря и оценить изменения экосистем региона, произошедшие за последние 100 лет, подчеркивает "Роснефть".