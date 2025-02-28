Потребительские цены в Германии в феврале выросли на 2,8%, сильнее прогноза

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале 2025 года увеличились на 2,8% в годовом выражении после аналогичного роста месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%.

В январе в помесячном выражении было отмечено падение на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,7% в годовом выражении и на 0,5% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в феврале увеличились на 2,3% в годовом выражении. Относительно января они поднялись на 0,4%.

Эксперты ожидали подъема на 2,3% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном.