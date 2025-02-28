Новые ставки сбора за водные биоресурсы дали почти в 10 раз увеличить поступления в бюджет РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Новые ставки сбора за пользование водными биоресурсами, которые начали действовать в РФ с 2023 года, позволили почти в 10 раз увеличить поступления в бюджет, сообщил замначальника управления налогообложения юридических лиц ФНС России Александр Водовозов на круглом столе в Совете Федерации в пятницу.

"Если посмотреть объемы сбора (за пользование водными биоресурсами - ИФ) до изменений, то это было 2-3 млрд рублей в год. После изменений и снижения количества льготных компаний, которые раньше уплачивали только 15% от ставки сбора за все виды ресурсов, в 2023 году сбор составил уже 23,8 млрд рублей. Потенциал достаточно большой был вскрыт в этой отрасли", - заявил он, отметив, что полных данных за 2024 год пока нет.

По его словам, основную сумму сбора формируют "стандартные лидеры" - Дальневосточный и Северный рыбохозяйственный бассейны. В 2023 году на долю Дальневосточного пришлось 18,8 млрд рублей, Северного - 3,9 млрд рублей. "Совокупно они занимают 95% вылова и поступлений в бюджет", - сказал он. По видам биоресурсов основную массу поступлений в бюджет формируют минтай (9,6 млрд рублей), горбуша (2,7 млрд) и крабы. "На два вида крабов - камчатского и краба-стригуна - приходится 2,2 млрд рублей", - сообщил Водовозов.

Как сообщалось, в 2022 году был принят закон, который в ряде случаев в разы повысил ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Одновременно он ввел механизм, при котором ряд компаний смогут претендовать на налоговый вычет в размере 85% от действующей ставки. На момент принятия закона ожидалось, что рост налоговых поступлений от рыбопромышленных компаний из-за повышения ставки составит минимум 6 раз.



