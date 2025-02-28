Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 марта снизится почти на 21%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 5 марта снизится на 20,6%, до 2 177,7 рубля с 2 742,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень упадет почти в два раза, до 680,9 рубля с 1 169,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 715,8 рубля с 2 301,9 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $241,3 за тонну на пшеницу ($241,1 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($221,8).

Новые ставки будут действовать по 11 марта включительно.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тысяч рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тысяч и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.