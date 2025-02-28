Продажа зерна из госфонда на этой неделе упала в 1,7 раза

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Объем проданного из госфонда на этой неделе зерна составил 8,775 тыс. тонн, что в 1,7 раза меньше, чем на прошлой неделе (15,12 тыс. тонн), следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ).

Стоимость проданного зерна снизилась до 136,4 млн рублей с 220,3 млн рублей. Из пяти торговых дней только два были результативными. Наибольший объем - 5,4 тыс. тонн на 83,5 млн рублей - был продано в понедельник, 24 февраля.

Товарные интервенции (продажа зерна из госфонда) возобновились 27 января после перерыва с конца декабря прошлого года. За этот период, по данным НТБ, продано 71,658 тыс. тонн на 1,02 млрд рублей.

Следующие торги назначены на 3-7 марта.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. За этот период из фонда было продано 115,425 тыс. тонн зерна на 1,769 млрд рублей.

С учетом торгов, возобновившихся 27 декабря, общий объем продаж составил 223,02 тыс. тонн на 3,4 млрд рублей.

В настоящее время в фонде имеется порядка 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.