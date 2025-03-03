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ФК "Зенит" заложил поступления по договорам с Газпромом, ГПБ и "Газпром нефтью"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - АО "ФК "Зенит" стало залогодателем по договору залога имущественных прав, говорится в выписке из единой информационной системы нотариата.

Согласно документу, футбольный клуб заложил все имущественные права, в том числе будущие права требования денежных средств по договорам с ПАО "Газпром нефть" от 2018 года, с Газпромбанком от 2024 года и с ПАО "Газпром"от 2024 года.

Залогодержатель не указан. Дата исполнения обязательств по договору залога - 30 июля 2027 года.

ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) - десятикратный чемпион России по футболу, чемпион СССР 1984 года, обладатель Кубка УЕФА 2007/2008. Генеральный спонсор клуба - ПАО "Газпром". "Газпром нефть" и Газпромбанк на сайте клуба указаны в качестве его ключевых партнеров.

Как сообщалось, АО "ФК "Зенит" в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 269,8 млн рублей против чистого убытка годом ранее. Выручка в позапрошлом году выросла на 5,4%, до 14,52 млрд рублей. Отчетность за 2024 год клуб еще не опубликовал.

Газпром нефть Газпромбанк футбол Зенит
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