Поиск

Рубль утром слегка повышается в паре с юанем, несмотря на падение нефти

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль слегка повышается, несмотря на заметное снижение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0935 руб. (-0,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,23 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть снижаются во вторник на решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти. Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры.

Во вторник также должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,05 за баррель, что на 0,8% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,54%, до $68 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут ее постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.

В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".

нефть юань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

ВТБ рассматривает возможность изменения условий по рыночной ипотеке

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

"Коммерсантъ" узнал о корпоративном конфликте совладельцев "Ароматного мира"

Brent подешевела до $71,17 за баррель на решениях ОПЕК+ и новых пошлинах Трампа

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

ОПЕК+ подтвердила планы по постепенному увеличению добычи нефти с апреля

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Илон Маск назвал "абсурдно раздутым" штат Федрезерва

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5948 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });