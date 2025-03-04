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Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Высокая конкуренция, которая существует среди производителей сладостей в РФ, сдерживает рост цен на кондитерские изделия, считают в Минсельхозе.

"Высокий уровень конкуренции в данном сегменте является сдерживающим фактором для существенного роста отпускных и розничных цен на кондитерские изделия", - говорится в сообщении ведомства.

Во вторник "Коммерсантъ" написал, что ряд кондитерских фабрик РФ оповестил торговлю о повышении отпускных цен на свою продукцию на фоне роста затрат.

Как отмечает Минсельхоз, производство кондитерских изделий в России активно развивается. В прошлом году было выпущено свыше 4,3 млн тонн продукции, что на 3,9% больше, чем в 2023 году.

"Сегодня на российском рынке представлена продукция в разных ценовых категориях, доступная широкому кругу потребителей", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, на которые ссылается ведомство, РФ занимает пятое место в мире по производству кондитерских изделий. При этом в последние годы наблюдается устойчивый рост их потребления.

Минсельхоз РФ
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