Shell может продать активы в сфере химической промышленности в Европе и США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нефтегазовая компания Shell Plc рассматривает возможность продажи активов в сфере химической промышленности в Европе и США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Shell совместно с инвестбанками, включая Morgan Stanley, проводит стратегический анализ операций в этой сфере. Финальных решений компания пока не приняла.

Среди оцениваемых активов - предприятие Shell в Дир Парке (штат Техас), выпускающее широкий круг химикатов, включая легкие и тяжелые олефины, которые могут использоваться для производства фармацевтических препаратов, моющих средств, клеев и для покрытия проводов.

Компании также принадлежат предприятия по выпуску химической продукции в штатах Пенсильвания и Луизиана. В Европе у Shell есть химические заводы в Великобритании, Германии и Нидерландах.

В числе потенциальных покупателей активов Shell в сфере химической промышленности могут быть как фонды прямых инвестиций, так и ближневосточные покупатели, отмечает WSJ.



