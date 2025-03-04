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Бывший вице-президент "ДОМ.РФ" Варенцов назначен председателем правления Самолет банка

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Кирилл Варенцов назначен на должность председателя правления Самолет банка, сообщил банк.

Аркадий Тарнопольский, ранее временно исполнявший обязанности председателя правления, продолжит работу в качестве заместителя председателя.

Варенцов в 2024 году стал директором финтех-направления сервиса квартирных решений "Самолет Плюс" и вошел в набсовет Самолет банка, эти позиции он сохранит за собой и после назначения на новый пост. До прихода в "Самолет Плюс" Варенцов занимал пост вице-президента - директора управления продажами банка "ДОМ.РФ". В общей сложности он более 15 лет работает в банковской сфере.

"Моя задача - продолжить процесс трансформации Самолет банка в современный финансовый институт, который предлагает услуги как компании "Самолет Плюс" и группе "Самолет", так и широкому рынку", - прокомментировал свое назначение Варенцов.

Девелопер "Самолет" в 2024 году приобрел небольшой банк - КБ "Система" - и преобразовал его в Самолет банк. Сейчас Самолет банк входит в третью сотню российских банков по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". На конец 2024 года его активы составляли 1,8 млрд рублей, капитал - 1,2 млрд рублей.

Самолет Плюс Самолет банк КБ "Система" Кирилл Варенцов ДОМ.РФ Аркадий Тарнопольский
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