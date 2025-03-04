Безработица в еврозоне в январе осталась на уровне 6,2%, ниже прогноза

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в январе осталась на уровне 6,2%, сообщило статистическое управление Европейского союза.

Согласно пересмотренным данным, в декабре 2024 года она также составляла 6,2%, а не 6,3%, как было объявлено ранее. Таким образом, безработица находится на рекордно низкой отметке четвертый месяц подряд.

Аналитики в среднем ожидали сохранения безработицы на уровне 6,3%, по данным Trading Economics.

Для сравнения: в январе 2024 года безработица составляла 6,5%.

Количество безработных в регионе в январе сократилось на 42 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем - до 10,655 млн.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) опустилась до 14,1% с 14,4% в декабре.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,5% против 3,4% в декабре), самый высокий - в Испании (10,6% против 10,7%).

В целом в Европейском союзе безработица в январе составляла 5,8%, что соответствует показателям за предыдущие три месяца. В январе 2024 года она находилась на уровне 6,1%.