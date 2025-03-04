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Инвестфирма Roko готовится к крупнейшему IPO в Скандинавии за три года

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Владельцы шведской инвестиционной компании Roko AB планируют привлечь 5,3 млрд крон ($502 млн) в рамках первичного размещения акций, которое может стать крупнейшим в скандинавском регионе более чем за три года.

Владельцы, включая инвестфирмы Mellby Gard Intressenter AB и Santhe Dahl Invest AB, планируют разместить около 2,6 млн акций по 2048 крон за бумагу, говорится в документах компании. Капитализация Roko может достичь 30 млрд крон.

Акции Roko начнут торговаться в Стокгольме 11 марта.

Компания была основана в 2018 году. С тех пор она совершила 33 сделки по приобретению мелких и средних фирм, а в 2024 году совокупная выручка активов составила 6,2 млрд крон.

Стокгольм Скандинавия Roko Швеция Santhe Dahl Invest AB
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