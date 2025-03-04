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Минфин РФ 5 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26230 и 26246

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 5 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26246 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 126 дней, дата выплаты 12-го купонного дохода - 2 апреля 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,7% годовых (1-й купон - 26,58 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 38,39 рубля на облигацию).

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 26 марта 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
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