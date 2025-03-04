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JPMorgan Chase и Starwood Property Trust выдали кредит в $2 млрд на создание ЦОДа в Юте

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совместное предприятие американских CIM Group и Novva Data Centers привлекло кредит на $2 млрд на строительство дата-центра в Уэст-Джордане близ Солт-Лейк-Сити (штат Юта), пишет The Wall Street Journal.

Один из крупнейших за последние годы кредитов на строительство выдали JPMorgan Chase & Co. и Starwood Property Trust.

Площадь дата-центра составит 100 акров (более 400 тысяч кв. м), мощность - 175 МВт.

CIM и Novva начали строительство первой очереди объекта в 2020 году и открыли ее в 2023 году. Оставшаяся часть откроется до конца 2026 года.

В январе JPMorgan Chase также выдал кредит на строительство центра обработки данных в Техасе на $2,3 млрд, хотя ранее почти никто не выделял на такие проекты даже $1 млрд. Как правило, суммы кредитов были менее $500 млн, отмечает WSJ.

Основатель и глава Novva Уэс Свенсон называет Юту удачной локацией для дата-центров благодаря низкой угрозе землетрясений и других природных катастроф. Однако из-за засушливости региона сложно обеспечить достаточные объемы воды для охлаждения таких объектов.

JPMorgan Chase Юта Starwood Property Trust Уэс Свенсон США Novva Data Centers CIM Group
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