Автозавод "Урал" планирует во II квартале начать серийный выпуск новой модели

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) планирует начать серийное производство новой модели - "Урал-80" во втором квартале 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Запуск в серию на действующем конвейере и вывод нового автомобиля на рынок запланирован на апрель-май", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, грузоподъемность "Урала-80" составляет 4 тонны, машина – полноприводная, оснащается четырехцилиндровым дизельным мотором ЯМЗ-535 мощностью 238 л.с. На новую модель устанавливаются отечественные мосты собственной разработки автозавода.

По данным пресс-службы, техзадание на разработку автомобиля предусматривало создание на действующей агрегатной базе нового грузового автомобиля с меньшими габаритными размерами относительно действующего автомобиля "Урал-43206" при увеличенной грузоподъемности и улучшенной маневренности. Автомобиль разрабатывался в том числе под задачи МЧС - в качестве пожарного автомобиля уменьшенной высоты.

Новая модель предназначена для перевозки грузов, монтажа и транспортировки специальной техники, буксирования специальных и транспортных прицепов.

Автозавод "Урал" – крупный производитель грузовых автомобилей в РФ.