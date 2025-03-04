В Saudi Aramco спрогнозировали, когда маржа нефтепереработки в мире начнет расти

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Маржинальность переработки нефти в мире начнет расти тогда, когда Китай завершит цикл активного инвестирования в расширение нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей. Таким мнением поделился финансовый директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Зияд аль-Муршед на телеконференции для инвесторов.

Он отметил, что глобальная маржа переработки в 2024 году снизилась, что особенно заметно на фоне "высокой базы" 2022-2023 годов.

"Маржа продолжает оставаться низкой. Мы, очевидно, хотели бы видеть гораздо более интенсивное восстановление. Проблема в том, что все еще много инвестиций. Китай продолжает работать над самообеспеченностью. Да, эти инвестиции в основном нацелены на химию, но они также затрагивают топливный сегмент, потому что это в высокой степени взаимно интегрированные активы. В результате как маржа переработки, так и маржа химии испытывают трудности. Итак, после того, как Китай достигнет самодостаточности, этот инвестиционный цикл значительно замедлится, а затем спрос получит шанс догнать предложение, и маржа улучшится", - рассуждает CFO Saudi Aramco.

При этом глава Saudi Aramco Амин Нассер отметил, что в долгосрочной перспективе на ситуацию будет влиять фундаментальный фактор спроса. Ранее он неоднократно делился мнением, что маржа переработки "в течение следующего десятилетия должна быть очень крепкой".