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В Saudi Aramco спрогнозировали, когда маржа нефтепереработки в мире начнет расти

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Маржинальность переработки нефти в мире начнет расти тогда, когда Китай завершит цикл активного инвестирования в расширение нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей. Таким мнением поделился финансовый директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Зияд аль-Муршед на телеконференции для инвесторов.

Он отметил, что глобальная маржа переработки в 2024 году снизилась, что особенно заметно на фоне "высокой базы" 2022-2023 годов.

"Маржа продолжает оставаться низкой. Мы, очевидно, хотели бы видеть гораздо более интенсивное восстановление. Проблема в том, что все еще много инвестиций. Китай продолжает работать над самообеспеченностью. Да, эти инвестиции в основном нацелены на химию, но они также затрагивают топливный сегмент, потому что это в высокой степени взаимно интегрированные активы. В результате как маржа переработки, так и маржа химии испытывают трудности. Итак, после того, как Китай достигнет самодостаточности, этот инвестиционный цикл значительно замедлится, а затем спрос получит шанс догнать предложение, и маржа улучшится", - рассуждает CFO Saudi Aramco.

При этом глава Saudi Aramco Амин Нассер отметил, что в долгосрочной перспективе на ситуацию будет влиять фундаментальный фактор спроса. Ранее он неоднократно делился мнением, что маржа переработки "в течение следующего десятилетия должна быть очень крепкой".

Saudi Aramco Китай Амин Нассер Зияд аль-Муршед Саудовская Аравия
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