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Рынок акций РФ во вторник превысил 3240п по индексу МосБиржи

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос на ожиданиях возможного скорого завершения конфликта вокруг Украины после сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине, а также на фоне возможного в перспективе ослабления антироссийских санкций США; сдерживающим фактором выступила упавшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent в падении протестировал $70 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3240 пунктов, лидировали в росте акции "ММК" (+6,4%), ОК "Русал" (+5,7%), "Эн+ груп" (+5,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3241,63 пункта (+3,1%), индекс РТС - 1144,25 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 марта, составил 89,2448 руб. (-0,49 копейки).

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