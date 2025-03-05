"Полюс" в 2024 году увеличил производство на 7% до 3 млн унций

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Полюс" в 2024 году увеличил производство золота на 7% до рекордных 3 млн унций, сообщила компания.

В том числе во втором полугодии показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,5 млн унций.

По оценке "Полюса", производство золота в 2025 году будет в диапазоне 2,5-2,6 млн унций. Компания объясняет возможный спад снижением содержания в переработке на Олимпиаде, поскольку добыча на четвертой очереди карьера Восточный завершена, и "Полюс" наращивает объем вскрышных работ на пятой очереди. Работы продолжатся в 2026 и 2027 годах, производство будет оставаться на уровне 2,5-2,6 млн унций. После этого содержание золота в добыче на карьере Восточный снова возрастет.