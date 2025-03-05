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"Полюс" может ввести в СД трех независимых директоров

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Полюс" может ввести в совет директоров трех независимых членов. Как говорится в материалах компании, ожидается, что совет директоров рекомендует акционерам на годовом собрании обновить состав совета.

"Полюс" остался без независимых директоров в 2022 году в результате исхода иностранцев. В 2023 году в совет в качестве независимых членов были выдвинуты глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Волковский и руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц. Но годовое собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. К повторному собранию СД пересмотрел список кандидатов для избрания в совет и не стал выдвигать в него независимых кандидатов.

Действующий состав совета директоров "Полюс" не раскрывает, но номинированы в него были только менеджеры компании – гендиректор и 8 вице-президентов.

"Полюс" также не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс
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