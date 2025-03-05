Глава ЦБ Новой Зеландии уходит в отставку

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Глава Резервного банка Новой Зеландии (ЦБ страны) Эдриан Орр подал заявление об отставке.

Как говорится в сообщении центробанка, Орр покинет банк 31 марта. Исполняющим обязанности главы ЦБ на этот срок назначен заместитель Орра Кристиан Хоксби, который также возглавит комитет по денежно-кредитной политике.

В соответствии с законодательством страны, 1 апреля министр финансов Новой Зеландии назначит временного главу ЦБ со сроком полномочий до шести месяцев по рекомендации совета директоров центробанка.

Орр руководил Резервным банком Новой Зеландии с 2018 года.

"Я покидаю свой пост, когда инфляция потребительских цен находится на целевом уровне, а экономика переживает циклическое восстановление после длительного периода проблем, связанных с COVID", - говорится в его заявлении.