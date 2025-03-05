Индекс МосБиржи превысил 3260 пунктов в ожидании соглашения по Украине

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду продолжил подъем на ожиданиях прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Сдерживающим фактором выступила подешевевшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $69 за баррель).

Индекс МосБиржи поднялся выше 3260 пунктов, лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+5,2%) и "Сургутнефтегаза" (+2,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 3263,62 пункта (днем индекс поднимался выше 3280 пунктов), индекс РТС вырос на 0,1% до 1145,05 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 6 марта, составил 89,7878 рубля (+54,3 копейки).

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