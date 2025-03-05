Годовая инфляция в России на 24 февраля ускорилась до 10,15%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В России инфляция с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась.

С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 24 февраля ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,09% с 10,07% на 24 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за февраль и март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 12 марта.

С 25 февраля по 3 марта рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 0,2% (с 18 по 24 февраля - рост на 1,0%) на фоне снижения цен на огурцы на 5,2%. Подорожали картофель и помидоры - на 2,4%, бананы - на 1,9%, свекла и морковь - на 1,2%, капуста - на 0,9%, яблоки - на 0,5%.

С 25 февраля по 3 марта существенно выросли цены на рыбу мороженую - на 0,8%, водку - на 0,6%, молоко и вермишель - на 0,5%, говядину, сыры - на 0,4%.

Снизились цены на куриные яйца - на 0,8%, мясо кур - на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров значительно подорожали зубные пасты и кроссовки - на 0,7%. Подешевели телевизоры - на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,2%, на дизельное топливо выросли на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 3 марта на уровне 10,07%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 25 февраля по 3 марта 2025 года инфляция замедлилась до 0,15% н/н (с 0,23% неделей ранее). Продовольственная инфляция на отчетной неделе снизилась до 0,21% н/н (с 0,35%). На плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 0,15% н/н (с 0,97%), на остальные продовольственные товары - до 0,20% н/н (с 0,29%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,09% н/н (после снижения на 0,01%). В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,23% н/н (с 0,30%)", - говорится в обзоре министерства.

Банк России 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - заявил ЦБ.

Регулятор при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России 14 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-14% с 12-13% ранее. ЦБ при этом сохранил прогноз по ставке на 2027 года на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в в 2025 году до 7-8% с 4,5-5%. На конец марта при этом ЦБ ожидает ускорение годовой инфляции до 10,6%, говорилось в комментарии к прогнозу.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля.

"Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Прогноз по инфляции на 2026 год ЦБ оставил прежним - 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря), по инфляции в 2026 году - 4,6%.