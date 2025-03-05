Минэкономразвития заявило о замедлении роста ВВП РФ в январе до 3% с 4,5%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в январе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,0% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в декабре 2024 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Промпроизводство в РФ в январе 2025 года увеличилось на 2,2% в годовом выражении после роста на 8,2% в декабре.

Грузоперевозки увеличились в январе 2025 года на 1,1% в годовом сравнении после роста на 4,2% в декабре 2024 года.

Оборот розничной торговли в январе в годовом выражении повысился на 5,4% после роста на 5,2% в декабре. Оптовая торговля в январе выросла на 2,2% после плюс 3,3% в предыдущий месяц.

Продукции сельского хозяйства произведено в январе 2023 года на 2,1% больше, чем годом ранее, после падения на 11,6% в декабре.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в январе вырос на 7,4% после увеличения на 7,5% в декабре.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в 2024 году составил 4,1%.

ЦБ 14 февраля повысил свой прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, одновременно понизив прогноз роста на 2026 год до 0,5-1,5% с 1,0-2,0%.

Аналитики, опрошенные в начале февраля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,5%, в 2026 год рост на 1,9%.

Прогноз Минэкономразвития от сентября по росту ВВП РФ в 2025 году равен 2,5% (министерство уточнит его в апреле).