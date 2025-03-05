Росстат сообщил о росте тарифов на услуги связи в январе на 13,9% год к году

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Тарифы на телекоммуникационные услуги в январе 2025 года увеличились на 13,9% по сравнению с январем прошлого года, сообщает Росстат.

По сравнению с декабрем 2024 года рост составил 0,1%.

Стоимость почтовых услуг в январе выросла на 13,3% по сравнению с январем 2024 года, а по сравнению с декабрем 2024 года осталась неизменной.

Цены на информационное и коммуникационное оборудование в январе снизились на 1,7% по сравнению с январем 2024 года, а по сравнению с декабрем выросли на 0,5%.