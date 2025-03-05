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В странах Евросоюза в 2024 году число ночевок туристов выросло до рекорда

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в 2024 году туристы провели в общей сложности 3,002 млрд ночей в гостиницах, хостелах и съемных апартаментах, по пересмотренным данным статистического управления ЕС Eurostat.

Показатель вырос на 2,2% (на 65,4 млн) относительно 2023 года и стал рекордным.

Количество ночевок иностранных гостей увеличилось на 67,2 млн (+4,9%), в то время как у жителей Евросоюза данный показатель сократился на 1,8 млн (на 0,1%).

Наиболее популярными туристическими направлениями стали Испания (500 млн ночевок), Италия (458 млн), Франция (451 млн) и Германия (441 млн), на которые в совокупности пришлось 61,6% общего показателя. Самые низкие показатели у Люксембурга (3,4 млн), Латвии (4,7 млн) и Эстонии (6,6 млн).

Наиболее значительный прирост туристов в прошлом году был зафиксирован на Мальте (+14,4%), в то как число ночевок в Люксембурге сократилось на 2,7%, во Франции - на 0,6%, в Бельгии - на 0,2%, в Швеции - на 0,1%.

Eurostat Евросоюз
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