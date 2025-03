Фондовые индексы США в среду выросли более чем на 1% вслед за акциями автоконцернов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% в среду, в том числе за счет повышения котировок акций автопроизводителей.

Белый дом заявил, что предоставит General Motors, Ford Motor и Stellantis освобождение от импортных пошлин сроком на один месяц для автомобилей, ввозимых в страну в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

Значительная часть производственных мощностей этих автомобильных компаний находится в Канаде и Мексике, в связи с чем введенные ранее президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины на поставки из этих двух стран могли вызвать значительное повышение стоимости машин, отмечают эксперты.

Котировки акций GM подскочили на 7,2%, Ford - на 5,8%, Stellantis - на 9,2%. Цена еще одного представителя автомобильной отрасли - Tesla - поднялась на 2,6%.

Бумаги Foot Locker Inc. подорожали на 5,1%. Ритейлер спортивной одежды и обуви завершил четвертый финквартал (закончился 1 февраля) с чистой прибылью, а скорректированный показатель оказался выше прогноза аналитиков.

Акции Freeport-McMoRan Inc. взлетели в цене более чем на 9,3% на фоне повышения стоимости меди до максимума за девять месяцев из-за слухов о том, что Трамп может ввести импортные пошлины на этот металл.

Стоимость Moderna Inc. подскочила на 15,9% на новости о том, что руководители фармацевтической компании купили ее акции на сумму около $6 млн.

Акции Palantir Technologies ушли вверх на 6,8% после того, как аналитик William Blair улучшил рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Кроме того, котировки бумаг Dow Inc. повысились на 6,1%, Caterpillar - на 3,6%, Microsoft Corp. - на 3,2%, Boeing Co. - на 2,7%, Amazon.com Inc. - на 2,2%, Nvidia Corp. и Walmart Inc. - на 1,1%.

Между тем цена акций Abercrombie & Fitch упала на 9,2%. Ритейлер одежды опубликовал прогноз, согласно которому продажи в 2025 году увеличатся на 3-5%. При этом аналитики в среднем предполагали подъем на 5,5%, по данным FactSet.

Производитель продуктов питания Campbell's (бывший Campbell Soup Co.), во втором финквартале (закончился 26 января) снизил чистую прибыль почти на 15%, а также ухудшил прогноз на весь фингод. Акции компании подешевели на 2,9%.

Также из-за слабой отчетности уменьшились котировки бумаг CrowdStrike Holdings Inc. и AeroVironment - на 6,3% и 4,4% соответственно.

Цена акций Intel Corp. опустилась на 2,4%, завершив "в минусе" третью сессию подряд.

Кроме того, вслед за снижением нефтяных котировок подешевели бумаги нефтепроизводителей, включая Chevron Corp. - на 0,8%, Exxon Mobil - на 2%, ConocoPhillips - на 1,9%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 485,6 пункта (на 1,1%) и достиг 43006,59 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 64,48 пункта (на 1,1%) - до 5842,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 267,57 пункта (на 1,5%) и завершил сессию на отметке 18552,73 пункта.