Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 1%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг корректируется вниз на фоне вернувшихся сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины, а также ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ; фактором давления выступает и просевшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent в четверг подрос, но остается ниже $70 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1% к уровню закрытия основных торгов накануне; лидерами отката выступают акции металлургов и "Газпрома" (-1,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3230,05 пункта (-1%), индекс РТС - 1133,25 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 марта, составляет 89,7878 руб. (+54,3 копейки).

Кроме бумаг "Газпрома" подешевели акции "АЛРОСА" (-2,5%), ОК "Русал" (-2,1%), "Северстали" (-1,9%), "Норникеля" (-1,8%), "НЛМК" (-1,4%), "ВК" (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,5% "префы"), "Магнита" (-1,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,9% "префы"), "Интер РАО" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

"Московская биржа" по итогам 2024 года получила 79,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30,3% больше, чем в 2023 году (60,77 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. В IV квартале чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 13,2%, до 17,4 млрд рублей. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 21,8 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" (+2,7% "префы") в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,3% к показателю 2023 года - до 50,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в IV квартале 2024 года составила 13,2 млрд рублей, что на 26,6% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 13,67 млрд рублей (из них 1,86 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,73 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 985,1 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По словам Трампа, Зеленский также сообщил, что готов подписать сделку с Вашингтоном по украинским редкоземельным металлам в любое удобное для США время.

Ранее американские СМИ сообщали о решении Вашингтона приостановить всю военную помощь Украине.

Между тем в среду издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники в администрации, что США могут возобновить поставки оружия, если Зеленский подпишет соглашение по полезным ископаемым. "Если он (Зеленский - ИФ) заключит соглашение, обмен разведданными продолжится, военные поставки, уже выделенные администрацией Байдена, возобновятся", - пишет издание, ссылаясь на одного из чиновников администрации президента Дональда Трампа.

Газета отмечает, что "какой объем новой военной помощи Трамп был бы готов предоставить, не ясно". Если Зеленский уступит требованиям Белого дома, "пауза в поддержке Украины может быть относительно недолгой", говорится в публикации.

Тем временем опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высокой инфляции, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ. Так, инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых площадках настроения улучшились на фоне надежд на смягчение позиции Трампа по мировой торговле, а более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США также могут побудить ФРС снизить процентные ставки.

Российский рынок в целом продолжает движение к годовым максимумам 3371 пункт и 1216 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно, несмотря на локальные коррекции. Против покупателей в РФ на данный момент выступают упавшие цены на нефть. В остальном биржи по-прежнему живут надеждами на улучшение геополитического фона, считает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи продолжит волатильную проторговку района 3200 пунктов в ожидании новых вводных.

Индекс остается преимущественно зажатым между линией долгосрочного понижательного тренда, сейчас находящейся у отметки 3270 пунктов, и 20-дневной экспоненциальной средней (район 3170 пунктов). Его последние движения по-прежнему укладываются в сценарий волатильной проторговки района 3200 пунктов, отражая текущую устойчивость геополитических ожиданий и среднесрочные надежды инвесторов на дальнейшее повышение рыночных оценок.

"Вчерашнее охлаждение выглядит вполне логичным - рынок пытается оценить, насколько оправдан заложенный в котировки оптимизм, выведший оценки индекса МосБиржи по форвардному Р/Е (4,8-4,9х) на уровни января 2022 года. Сдерживающим фактором выступает низкая рублевая стоимость нефти. В четверг индекс МосБиржи первую половину дня может провести в диапазоне 3170-3230 пунктов, завершение торговой сессии могут определить новости с внеочередного саммита ЕС", - считает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ ложится в боковик.

Настроения покупателей ухудшились вечером в среду после выхода данных Росстата по инфляции: хотя недельный рост цен с 25 февраля по 3 марта замедлился до 0,15% с 0,23% неделей ранее, годовая инфляция выросла до 10,15% с 10,11%. Эти данные практически не оставляют надежды на скорое начало смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Более того, возрастает риск повышения ключевой ставки ЦБ в марте. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с жесткой провоенной риторикой. В результате, вечером в среду распродажи накрыли рынок.

Таким образом, ситуация на рынке принципиально не меняется, боковик сохраняется. Для выхода из него нужны новые мощные драйверы, с большей вероятностью выход будет вверх, считает Антонов.

Из негатива стоит отметить провал нефти Brent под отметку $70 за баррель. В пользу нефтяных "медведей" играет намерение ОПЕК+ начать увеличивать добычу с апреля, как это предусмотрено текущим соглашением, и геополитическое потепление. В четверг утром котировки снизу вверх подошли к отметке $70, но нет уверенности, что распродажи в нефти завершены. Пока от новых покупок акций этого сектора стоит воздержаться, полагает эксперт "Алор брокер".

В США в среду индексы акций выросли на 1,1-1,5%, в том числе за счет повышения котировок акций автопроизводителей.

Белый дом заявил, что предоставит General Motors, Ford Motor и Stellantis освобождение от импортных пошлин сроком на один месяц для автомобилей, ввозимых в страну в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

Значительная часть производственных мощностей этих автомобильных компаний находится в Канаде и Мексике, в связи с чем введенные ранее президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины на поставки из этих двух стран могли вызвать значительное повышение стоимости машин, отмечают эксперты.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,9%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты изменяются в пределах 0,1%).

В Японии и Южной Корее подорожали акции сталелитейных компаний. Пекин примет меры для сокращения производства стали в Китае, заявила Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) в ходе Всекитайского собрания народных представителей в среду, однако масштабов снижения не уточнила.

Власти КНР накануне также анонсировали размещение специальных облигаций местных органов власти на сумму 4,4 трлн юаней ($605,6 млрд) для инвестиций в инфраструктуру и иные отрасли, а также специальных государственных бондов на 1,3 трлн юаней, причем 300 млрд юаней из последней суммы пойдет на субсидирование потребительских расходов.

Инфляция в Южной Корее в феврале замедлилась до 2% по сравнению с максимальными за полгода 2,2% месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг официальным данным. Рынок в среднем ожидал 1,95%, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после падения накануне до минимумов с 10 сентября из-за ожиданий ослабления глобального спроса при увеличении предложения, а также на фоне отчета Минэнерго США о росте запасов нефти в стране.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $69,8 за баррель (+0,7% и -2,5% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $66,79 за баррель (+0,7% и -2,9% накануне).

Давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке.

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,614 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,8-1,3 млн баррелей.