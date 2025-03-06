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Розничные продажи в еврозоне в январе неожиданно снизились

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в январе 2025 года уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,1%, по данным Trading Economics.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции выросли на 0,6%. Реализация автомобильного топлива уменьшилась на 0,3%, непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) - на 0,7%.

Розничные продажи в январе увеличились на 1,5% в годовом выражении.

Согласно пересмотренным данным, в декабре розничные продажи не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,2% в годовом выражении. Ранее сообщалось о снижении первого показателя на 0,2% и повышении второго на 1,9%.

В Европейском союзе розничные продажи в январе увеличились на 0,2% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении.

Eurostat еврозона Европейский союз
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