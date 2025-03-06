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Вознаграждение главы BP Окинклосса по итогам 2024 года сократилось на 30%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вознаграждение гендиректора британской нефтегазовой компании BP Plc Мюррея Окинклосса по итогам 2024 года снизилось на 30%, до 5,36 млн фунтов стерлингов ($6,9 млн) c 7,74 млн фунтов годом ранее.

Согласно годовому отчету BP, опубликованному в четверг, оклад Окинклосса вырос до 1,45 млн фунтов с 1,02 млн фунтов в 2023 году. Однако вознаграждение в виде акций резко сократилось - до 2,75 млн фунтов с 4,36 млн фунтов годом ранее.

Компания не достигла целей по ряду финансовых и операционных показателей, в связи с чем Окинклосс получил лишь примерно пятую часть от максимально возможного вознаграждения в виде акций, пишет Financial Times.

В 2025 году оклад Окинклосса вырастет на 4%, как и у большинства остальных сотрудников, говорится в отчете.

Компания также объявила в четверг, что экс-CEO британской строительной компании Balfour Beatty Ян Тайлер войдет в совет директоров BP. Он возглавит комитет по вознаграждениям в СД с 1 апреля.

Акции BP теряют в цене 0,1% в ходе торгов в Лондоне в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 14,3%.

BP Мюррей Окинклосс
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