ЦБ отметил, что динамика платежей говорит о сохранении высокого роста экономики

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Увеличение финансовых потоков в феврале говорит о сохранении роста экономики на высоком уровне, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Значительное увеличение финансовых потоков по широкому кругу отраслей указывает на их достаточную обеспеченность финансовыми ресурсами для ведения хозяйственной деятельности, отмечает Банк России.

В феврале 2025 года объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, ускорил рост: поступления были на 9,5% выше среднего уровня IV квартала 2024 года (на 8,8% в январе). Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления входящие платежи увеличились на 15,9% (на 11,4% в январе).

В феврале рост зафиксирован во всех группах отраслей, кроме отраслей государственного спроса, где поступления снизились на 10%. "Последнее косвенно указывает на возвращение темпов расходования средств бюджета к нормальной сезонности после всплеска в январе", - отмечает ЦБ.