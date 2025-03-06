Крупнейший банк Дубая предоставил клиентам доступ к операциям с криптовалютами

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Emirates NBD, крупнейший банк Дубая, предоставил своим клиентам доступ к операциям с цифровыми валютами.

Как говорится в пресс-релизе банка, пользователи цифрового подразделения Liv теперь могут покупать и продавать криптовалюты в своем приложении. Такой функционал обеспечивает компания Aquanow, с которой NBD заключил партнерское соглашение. Aquanow имеет лицензию Агентства по регулированию виртуальных активов (Virtual Assets Regulatory Authority) Дубая.

Биткойн к 18:44 по московскому времени в четверг торгуется на уровне $90 782, по данным Coindesk. За последние пять сессий самая популярная в мире криптовалюта выросла в цене на 8,9%.