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Доллар стабилен к фунту, дешевеет к евро и иене

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Курс доллара США слабо меняется в паре с фунтом стерлингов, снижается к евро и иене в ожидании статданных по американскому рынку труда.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,1%.

В пятницу министерство труда США обнародует февральский отчет, за которым будут пристально следить инвесторы и руководители Федеральной резервной системы (ФРС). Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на рост числа рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) на 160 тыс. в феврале после прироста на 143 тыс. в январе, а также на сохранение безработицы на уровне 4%.

Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер накануне сказал, что Федрезерву стоит взять паузу на мартовском заседании и дождаться новых данных о состоянии американской экономики, которые могут подтвердить или опровергнуть сигналы ослабления роста.

Похожее мнение выразил и глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. По его мнению, реальный масштаб последствий мер, принимаемых президентом США Дональдом Трампом во внешнеторговой сфере, будет понятен только через несколько месяцев.

Евро по данным на 9:13 мск стоит $1,0813 по сравнению с $1,0788 на закрытие торгов в четверг, то есть прибавляет около 0,2%.

Накануне Европейский центральный банк ожидаемо снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, при этом отметив, что "денежно-кредитная политика становится существенно менее ограничительной".

Глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что у регулятора нет четко определенного плана относительно дальнейшей траектории ставок и решения будут приниматься на каждом конкретном заседании, но допустила, что центробанк возьмет паузу в снижении ставок, если данные будут оправдывать такой шаг.

Рынок воспринял такие итоги заседания ЕЦБ как сигнал о том, что цикл снижений процентных ставок, в рамках которого они опустились на 150 б.п. менее чем за год, может вскоре завершиться.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2885 по сравнению с $1,2882 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены снижается на 0,3% и составляет 147,51 иены против 147,98 иены в конце предыдущих торгов.

Курс американской валюты к офшорному юаню слабо меняется и торгуется на отметке 7,2458 юаня.

Как стало известно в пятницу, объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 2,3% в годовом выражении и составил $540 млрд, тогда как импорт упал на 8,4%, максимально с июля 2023 года, до $369,4 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5%, второго - на 1%, по данным Trading Economics.

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