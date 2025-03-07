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Объем активов фондов денежного рынка США превысил $7 трлн

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Активы фондов денежного рынка США превысили $7 трлн на фоне неопределенности, вызванной политикой президента Дональда Трампа, пишет Financial Times со ссылкой на данные Investment Company Institute (ICI).

Приток средств за минувшую неделю составил более $51 млрд.

Фонды денежного рынка выступают в качестве защитных активов в период, пока инвесторы ждут большей ясности относительно внешнеторговых пошлин, отмечает FT.

На фоне быстро сменяющих друг друга новостных заголовков о введении и заморозке пошлин индекс волатильности VIX, который часто называют "индексом страха Уолл-стрит", сейчас находится вблизи максимальных с середины декабря 25 пунктов против 16 пунктов месяц назад.

"Недавний значительный приток капитала может быть реакцией на всплеск волатильности на финансовых рынках, - сказала главный экономист ICI Шелли Антоневич. - Краткосрочные процентные ставки остаются на сравнительно высоком уровне, и фонды денежного рынка становятся привлекательными как для институциональных, так и для розничных инвесторов".

США Уолл-стрит ICI Шелли Антоневич Дональд Трамп
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