Продажа зерна из госфонда РФ на этой неделе выросла на 23%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объем проданного из госфонда на этой неделе зерна составил 10,8 тыс. тонн, что на 23% больше, чем на прошлой неделе (8 775 тонн), следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ).

Стоимость проданного зерна выросла до 167 млн рублей со 136,4 млн рублей. Из пяти торговых результативными были четыре. Каждый день продавалось по 2,7 тыс. тонн зерна.

Товарные интервенции (продажа зерна из госфонда) возобновились 27 января после перерыва с конца декабря прошлого года. За этот период, по данным НТБ, продано 82 485 тонн на 1,187 млрд рублей. Больше всего продано пшеницы 3 класса урожая 2022 года - 25 245 тонн, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 20,79 тыс. тонн, ржи урожая 2022 года - 20,25 тыс. тонн.

Следующие торги назначены на 10-13 марта.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. За этот период из фонда было продано 115 425 тонн зерна на 1,769 млрд рублей.

В настоящее время в фонде имеется порядка 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.