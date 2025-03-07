Министр энергетики США намерен запросить $20 млрд на пополнение резерва нефти

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Крис Райт планирует запросить до $20 млрд в целях наполнения истощенного стратегического нефтяного резерва страны до максимального уровня, сообщает Bloomberg.

Инициатива, на реализацию которой может уйти несколько лет, позволит восстановить запасы "почти доверху", сказал Райт в интервью после осмотра завода по производству СПГ в штате Луизиана в четверг.

Президент США Дональд Трамп анонсировал планы по пополнению стратегического нефтяного резерва в инаугурационной речи в январе. Тогда он также заявил о необходимости наращивания добычи нефти в стране, а также отмены ограничений, сдерживающих развитие нефтяной отрасли.

Нефтяной резерв США был создан в 1970-х годах после арабского нефтяного эмбарго в качестве подушки безопасности на случай перебоев в поставках нефти. Его максимальная емкость составляет около 700 млн баррелей.

При администрации бывшего президента Джо Байдена запасы резерва были сильно истощены на фоне резкого роста цен нефтяных цен после начала российско-украинского конфликта. Тогда США продали из резерва около 290 млн баррелей нефти, а в настоящее время резервные запасы составляют около 395 млн баррелей, по данным министерства энергетики.

Выделение средств для восполнения запасов подлежит утверждению Конгрессом США. Средства министерства энергетики на закупку нефти закончились после приобретения около 60 млн баррелей еще при бывшей администрации.

По словам Райта, крупные изъятия могли негативно отразиться на состоянии хранилища нефти, и поэтому часть запрашиваемых средств предполагается потратить на его техническое обслуживание.