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В "Амурстали" сменился руководитель

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора по безопасности ООО "Амурсталь" Александр Ильин возглавил компанию вместо Григория Фрейдина, работавшего на этом посту с марта 2020 года.

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 7 марта.

В компании кадровые перестановки не комментируют. Новое место работы Фрейдина в ЕГРЮЛ не указано.

Как сообщалось, в октябре 2013 года на заводе (тогда он назывался "Амурметаллом") было введено конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Группа "Торэкс" приобрела имущество предприятия на торгах в январе 2017 года, летом того же года запустила производство, затем, в 2020 году, заводу было возвращено историческое название – "Амурсталь".

В настоящее время "Амурсталь" – крупный промышленный комплекс в Хабаровском крае. Предприятие производит сталь для армирования железобетонных конструкций, угловой и круглый прокат, катанку, проволоку и сортовую заготовку. Мощность электросталеплавильного цеха превышает 1 млн тонн металла в год, мощность сортопрокатного цеха составляет 500 тыс. тонн в год. Выручка "Амурстали" в 2023 году составила 45 млрд рублей.

Амурсталь ООО "Амурсталь" Александр Ильин Григорий Фрейдин
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