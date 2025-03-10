Правительство подготовит финансовые механизмы для стимулирования геологоразведки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2050 года, в рамках которого планируется развивать в том числе добычу редкоземельных металлов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник.

"Чтобы нарастить усилия в этой сфере, будем совершенствовать механизмы стимулирования работ по геологическому изучению недр, в частности, проведение исследований труднодоступных территорий, которые входят в зону особых интересов России, – это и Арктика, и Антарктика, и архипелаг Шпицберген, и Мировой океан", - сказал он в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

"Также существенный блок задач посвящен увеличению поддержки инициатив отечественных разработчиков по созданию всего спектра технологий, оборудования, программного обеспечения, которые необходимы для освоения месторождений", - добавил Мишустин, отметив, что работа должна быть организована совместно с регионами РФ.

Согласно сообщению правительства, в 2025 году "будут сформированы экономические механизмы, обеспечивающие доступность финансовых ресурсов для выполнения геологоразведочных работ, в том числе в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, разработаны механизмы стимулирования работ в наиболее рискованных и сложных геологических районах страны".

В числе мероприятий, включенных в утвержденный план, – определение потребности в технологическом оборудовании и ПО в области геологического изучения недр, формирование базы российских технологий и инженерных решений в области геологического изучения и разработки месторождений для их продвижения в практике работы недропользователей, разработка линеек отечественных программных продуктов и технологий, покрывающих основные потребности геологоразведочного производства на всех этапах и стадиях работ.

Ответственными за реализацию плана являются 13 федеральных министерств и ведомств, включая Минприроды, Минпромторг, Минэнерго, Роснедра, а также четыре организации, среди которых "Росатом" и РАН.