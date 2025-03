Доля ADR "Газпрома" за 2024 год сократилась до 5,9% с 6,62%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Доля уставного капитала ПАО "Газпром", обращающаяся в виде американских депозитарных расписок (ADR), по итогам 2024 года сократилась до 5,9% с 6,62%. Об этом сообщила компания на своем сайте в обновлении соответствующего раздела.

За 2023 год доля ADR изменилась совсем незначительно – до 6,62% с 6,63%. На конец 2021 года она составляла 16,16%.

В апреле 2022 года был принят закон 114-ФЗ, по которому российские АО были обязаны закрыть депозитарные программы с листингом на иностранных биржах или обосновать их необходимость в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. "Газпром" обращался в комиссию за разрешением сохранить программу, но получил отказ.

Поводом для принятия закона стала приостановка торгов расписками российских компаний на зарубежных биржах. Чиновники объясняли, что расписки более не актуальны. Они были нужны в период становления отечественного фондового рынка, а сейчас он является достаточно развитым, и потребность в этом инструменте отпала.

На нынешнем этапе владельцам ADR "Газпрома" оставалась стандартная процедура отмены расписок (их обратной конвертации в акции). Она была приостановлена The Bank of New York Mellon в ноябре 2022 года и возобновлена на месяц (с 22 августа до 20 сентября) в 2024 году после получения соответствующего объявления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и в соответствии с Генеральной лицензией №100.