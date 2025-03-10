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Доходность 10-летних гособлигаций Японии подскочила до 16-летнего максимума

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних государственных облигаций Японии подскочила до 16-летнего максимума на фоне ожиданий повышения ставок Банком Японии.

В ходе торгов в понедельник показатель поднимался до 1,591% - максимума с 2008 года.

Доходность японских гособлигаций повышается на фоне растущих ожиданий того, что Банк Японии продолжит поднимать процентные ставки в этом году.

Рынок оценивает вероятность повышения ставок до июльского заседания регулятора в 85% и почти полностью уверен в том, что они будут подняты раньше сентябрьского заседания.

На прошлой неделе заместитель главы Банка Японии Синичи Учида просигнализировал о том, что ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжено, если экономические прогнозы банка оправдаются.

"Если экономические и ценовые прогнозы, изложенные в нашем январском докладе о перспективах экономики, сбудутся, мы продолжим повышать ключевую ставку", - сказал Учида.

Он также подчеркнул, что денежно-кредитная политика центрального банка остается крайне мягкой, и процесс ее ужесточения только начинается.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. недавно повысили свой прогноз доходности 10-летних гособлигаций Японии и теперь ожидают, что к концу года она будет составлять 1,7%, а не 1,55%, как прогнозировалось ранее.

Некоторые японские инвесторы полагают, что показатель может достичь 2%.

Между тем, согласно опубликованным в понедельник данным, Япония в январе зафиксировала дефицит счета текущих операций впервые за два года, а реальный размер зарплат сократился впервые за три месяца - на 1,8% в годовом выражении.

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