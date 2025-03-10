Слияние Whitecap и Veren образует крупнейшего в Канаде производителя легкой нефти

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Канадские Whitecap Resources Inc. и Veren Inc. договорились о слиянии путем обмена акций, которое позволит создать крупнейшего в стране производителя легкой нефти и конденсата с активами, сосредоточенными в провинции Альберта.

Сумма сделки с учетом долга составит порядка 15 млрд канадских долларов ($10,4 млрд), сообщает Whitecap.

По условиям соглашения, акционеры Veren получат по 1,05 акции Whitecap за каждую свою бумагу. После закрытия сделки акционерам Whitecap будет принадлежать 48% объединенной компании, акционерам Veren - 52%.

Новая компания будет работать под руководством нынешнего топ-менеджмента Whitecap и под названием Whitecap. При этом четыре представителя от Veren войдут в ее совет директоров, в том числе президент и CEO Крейг Брыкса.

Стороны рассчитывают закрыть сделку до 30 мая 2025 года.

Активы обеих компаний сосредоточены в провинции Альберта, где они разрабатывают сланцевые месторождения Montney и Duvernay. Годовой объем добычи объединенной компании составит порядка 370 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Акции Whitecap подешевели на 2,4% за последний год, акции Veren - на 30%.