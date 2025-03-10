СД "Газпром нефти" обсудит корректировку принятого менее 3 месяцев назад бюджета-2025

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" обсудит корректировку принятого менее трех месяцев назад бизнес-плана на 2025 год, сообщил эмитент.

12 марта в форме совместного присутствия совет рассмотрит вопрос "О корректировке инвестиционной программы, бизнес-плана и бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований группы "Газпром нефть" на 2025 год".

Бюджет на 2025 год был утвержден советом 19 декабря 2024 года.

Обычно "Газпром нефть" информировала только о принятии бюджета в конце года.

О корректировке бюджета в процессе его исполнения ранее нефтяная компания сообщениями эмитента не информировала.

Материнская компания "Газпром нефти" - ПАО "Газпром" - в декабре принимает бюджет на следующий год и проводит его корректировку по итогам работы в первом полугодии.

Капвложения (сумма денежных средств, использованная на приобретение основных средств) группы "Газпром нефть" в 2024 году составили 505,5 млрд рублей по сравнению с 522,4 млрд рублей годом ранее.