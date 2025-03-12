Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,16%

Лидируют бумаги "Группы компаний ПИК"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренный рост на ожиданиях возможного снижения геополитических рисков - участники рынка оценивают сообщения, поступающие после состоявшихся накануне в Саудовской Аравии американо-украинских переговоров; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, носят смешанный и неоднозначный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 0,16% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3206,22 пункта (+0,16%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,1%), "Магнита" (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%) и Сбербанка (+0,1%),

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

В результате переговоров американской и украинской сторон в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на украинскую сторону. "Украина готова принять предложение США о 30-дневном перемирии", - передает агентство. Оно отмечает, что такой вариант устроит Киев, если Россия возьмет на себя аналогичные обязательства. В сообщении подчеркивается, что перемирие может быть продлено, если обе стороны согласятся на это.

Американская и украинская делегации согласились назначить команды переговорщиков и немедленно начать переговоры по завершению конфликта, передает Bloomberg.

По итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии США решили возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине, сообщает Associated Press (AP). "В результате переговоров в Саудовской Аравии США согласились незамедлительно снять с паузы поставку военной помощи и передачу разведданных Украине", - пишет AP.

На переговорах в Джидде украинцы согласились с тем, что им сказали американцы, с Россией же будет по-другому - любые договоренности на условиях Москвы, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что настоящие соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - написал Косачев в своем телеграм-канале.

По его мнению, результаты американо-украинских переговоров в Джидде свидетельствуют о том, что "сюжет "хвост виляет собакой" в исполнении Зеленского с Трампом, в отличие от Байдена, совершенно точно не проходит". "Условия - американские, а не украинские. Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают - чего стоит одна только формула "подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону"! Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя Госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место", - отметил сенатор.

По его словам, теперь самое главное - не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать переговорщикам поработать.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов 11 марта. Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству торговли увеличить еще на 25 процентных пунктов пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио экспортных пошлин на электричество. Однако позднее президент сигнализировал о готовности пересмотреть повышение пошлин после того, как власти Онтарио объявили о приостановке 25%-х пошлин на поставляемое в США электричество.

Также участники рынка ждут публикации данных о февральской инфляции в Штатах в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в стране в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,22%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США в середине недели.

В свою очередь на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 12 марта не сложилось единой динамики акций: часть фондовых индикаторов региона снижается, а часть - умеренно подрастает.

Вместе с тем на нефтяном рынке утром в среду доминируют позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $70,03 за баррель, что на 0,68% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,71% - до $66,72 за баррель.

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