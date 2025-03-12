Поиск

Инфляция в Индии в феврале замедлилась до минимума с июля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Индии в феврале снизились до 3,61% в годовом выражении по сравнению с пересмотренными 4,26% в январе.

Таким образом, инфляция в прошлом месяце обновила минимум с июля. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал замедление инфляции до 4%.

Темпы роста потребительских цен в стране впервые за полгода опустились ниже целевого показателя Резервного банка Индии (RBI), составляющего 4%. Регулятор ожидает, что экономика Индии в 2025-2026 финансовом году, который начнется в апреле, вырастет на 6,7%, а инфляция в указанный период составит 4,2%.

Рост стоимости продуктов питания в феврале замедлился до 3,75% с 5,97% месяцем ранее. Коммунальные услуги подорожали на 2,91%, тогда как топливо и электроэнергия подешевели на 1,33%.

В помесячном выражении потребительские цены в Индии снизились на 0,47%.

Индия Резервный банк Индии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" готовит бонды в юанях, размещение запланировано на 14 марта

"Газпром" готовит бонды в юанях, размещение запланировано на 14 марта

Brent подорожала до $70,05 за баррель

США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2025 году на 20 тыс. б/с

США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2025 году на 20 тыс. б/с

Дивиденды крупнейших компаний мира достигли рекордных $1,75 трлн в 2024 году

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5999 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });