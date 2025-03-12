Инфляция в Индии в феврале замедлилась до минимума с июля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Индии в феврале снизились до 3,61% в годовом выражении по сравнению с пересмотренными 4,26% в январе.

Таким образом, инфляция в прошлом месяце обновила минимум с июля. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал замедление инфляции до 4%.

Темпы роста потребительских цен в стране впервые за полгода опустились ниже целевого показателя Резервного банка Индии (RBI), составляющего 4%. Регулятор ожидает, что экономика Индии в 2025-2026 финансовом году, который начнется в апреле, вырастет на 6,7%, а инфляция в указанный период составит 4,2%.

Рост стоимости продуктов питания в феврале замедлился до 3,75% с 5,97% месяцем ранее. Коммунальные услуги подорожали на 2,91%, тогда как топливо и электроэнергия подешевели на 1,33%.

В помесячном выражении потребительские цены в Индии снизились на 0,47%.