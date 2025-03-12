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ОПЕК сохранила оценку роста поставок ЖУВ из стран, не входящих в ОПЕК+, на 2025-26 гг.

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила оценку роста поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, на 2025 и 2026 годы, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Так, в 2025 году поставки ЖУВ из стран, не входящих в ОПЕК+, вырастут на 1 млн баррелей в сутки – до 54,2 млн б/с, за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии, но при этом ожидается снижение добычи в Анголе.

В 2026 году поставки вырастут еще на 1 млн б/с до 55,2 млн б/с.

Драйверами роста в 2026 году станут США, Бразилия, Канада и Аргентина, а Норвегия продемонстрирует наибольший спад.

ОПЕК заметил, что добыча нефти и конденсата в США в декабре прошлого года достигла самого высокого уровня за всю историю в декабре, составив в среднем 13,5 млн б/с, что на 100 тыс. б/с больше, чем месяцем ранее, что было обусловлено высоким уровнем добычи на оффшорных месторождениях. В то же время, объем жидких углеводородов, добываемых с природным газом, снизился на 500 тыс. б/с – до 7,1 млн б/с. В целом, США в нынешнем году увеличат добычу ЖУВ на 450 тыс. б/с до 22,22 млн б/с, в 2026 году – еще на 0,46 млн б/с.


ОПЕК
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